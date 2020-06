Ce mardi 9 juin, Cyril Lignac et Jérôme Anthony ont eu quelques soucis dans« Tous en cuisine». Alors que le célèbre chef fera ses adieux au programme en fin de semaine, il poursuit ses recettes en direct en compagnie de familles de téléspectateurs mais également de célébrités. Mais en conviant Jean-Marie Bigard et sa femme Lola Marois, les deux acolytes du programme culinaire de M6 ont ri jaune en découvrant l’attitude de l’humoriste, mais surtout le t-shirt de ce dernier sur lequel était inscrit: «Allez tous vous faire en***.»

Une tenue qui a choqué de nombreux internautes et ces derniers l'ont fait savoir sur Twitter: «Pas très intelligent son t-shirt» ou encore «Vous ne pouvez pas lui demander de porter autre chose?», pouvait-on lire sur le réseau social.

«Cela ne se reproduira plus»

Au lendemain de la prestation très controversée de Jean-Marie Bigard, Jérôme Anthony a tenu à s’excuser auprès des téléspectateurs. Ce mercredi 10 juin en début d’émission, l’animateur de M6 a fait une petite mise au point.

«On va accueillir nos familles de ce soir. Alors je vous le dis, j’espère qu’elles sont aussi en forme que nos familles d’hier, a-t-il déclaré. On s’est éclatés avec notamment notre invité Jean-Marie Bigard. Et justement, je fais une petite parenthèse parce qu’on s’est bien marrés avec Jean-Marie Bigard, on n’a pas trop kiffé son t-shirt. On ne va pas se mentir. Alors si vous aussi vous avez été choqués par le t-shirt de notre ami Jean-Marie Bigard et bien on s’en excuse, ça ne se reproduira plus. Mais vous connaissez Jean-Marie et c’est aussi pour ça qu’on l’adore. On embrasse Jean-Marie et Lola et on oublie totalement cette histoire de t-shirt!» Le message est passé.

