«Camille c'est mon bébé!», balance Cyril Hanouna lors son émission «Ce soir chez Baba», ce 27 avril. Le présentateur est venu apporter son soutien à Camille Combal qui a du mal à convaincre avec sa version confinée de «Qui veut gagner des millions?». De plus, il s'en prend à TF1 qui peine à réaliser de bonnes audiences ces dernières semaines en début de soirée, alors que la chaîne voisine, France 2, aligne les bons scores avec ses rediffusions de «N'oubliez pas les paroles».

«TF1, qui dépense de l'argent tous les jours, et moi je vous le dit, ce qui me fait un peu de peine... Camille, vous le savez, c'est mon bébé, et je trouve que c'était pas une bonne idée de l'envoyer comme ça, à 19 heures», lance d'abord Cyril Hanouna. Il ne rappelle pas que depuis le début de la crise sanitaire, il y a un mois, et l'arrêt du tournage de «Demain nous appartient», il s'agit de la troisième émission proposée par la Une sur ce créneau horaire, après «Sept à Huit, la Quotidienne», et «le Grand bêtisier». Et que ça a été des échecs d'audience.

«C'est l'envoyer à l'abattoir»

«Ils auraient mieux fait d'attendre un peu, et de le mettre en plateau, où il est excellent, mais c'est pas du niveau de TF1, et Camille doit faire que les gros trucs, il faut que la chaîne le protège un petit peu plus», poursuit l'animateur. Encouragé par ses chroniqueurs, qui sont d'accord avec lui, Cyril Hanouna en rajoute une couche: «C'est n'importe quoi de l'envoyer à l'abattoir comme ça, c'est une énorme connerie! Ça m'emmerde aussi!», conclut-il dans une langue dont il maîtrise toutes les nuances.

LeMatin.ch