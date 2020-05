Les audiences pour la première saison de Mask Singer sur TF1 avaient cartonné l'année passée. Pour rappel, Laurent Boccolini avait remporté le jeu dans lequel des célébrités vêtues d'un costume interprètent des tubes. La chaîne a rapidement confirmé une suite et Camille Combal a décidé d'en dire plus sur le show.

Si le public est impatient de voir la suite, les stars aussi: certaines ont même appelé directement le présentateur pour y participer. «C'est un truc de fou. Je ne peux évidemment pas dire qui, car ils feront peut-être partie du prochain casting», a expliqué le présentateur à «Télé-Loisirs». La phase de sélection a visiblement bien avancé, puisque le tournage est déjà prévu.

Peut-être sans public?

Ce dimanche 3 mai, lors d'un live sur Instagram, l’animateur a révélé qu’il allait bientôt retrouver le plateau de l’émission. «Je ne sais pas si j'ai droit de le dire, mais je tourne en juillet.» Reste à savoir dans quelles conditions.

Faudra-t-il laisser un mètre de distance entre les jurés, se priver de spectateurs? «J’ai quand même bon espoir que ça se passe bien, assure Camille Combal dans «Télé Poche» ce lundi 4 mai. Et si on peut le faire mais que l’on n’a pas encore le droit de se rassembler en nombre dans un même endroit et bien, on fera les émissions sans public, comme ils ont fait en Allemagne pour «Mask Singer» qui a démarré au début de la crise.»

FDA