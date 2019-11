Le naturaliste britannique David Attenborough a appelé mercredi à une mobilisation internationale pour lutter contre la pollution. La reine Elizabeth II venait de le primer pour le rôle joué par sa série télévisée Planète bleue dans la sensibilisation à ce problème.

Le prix Chatham House 2019 a été décerné à Londres à David Attenborough ainsi qu'à Julian Hector, chef des studios Histoire naturelle de la BBC, pour «l'impact galvanisant» sur l'opinion publique de la série Blue Planet II (Planète bleue) consacrée à la pollution des océans par le plastique.

La reine s'est déclarée «ravie» de remettre le prix à David Attenborough, un ami de longue date, dont les documentaires ont popularisé la cause du développement durable. «Ce prix reconnaît vos nombreux talents», a-t-elle déclaré au naturaliste, également réalisateur et écrivain.

"Just the one world belongs to all of us."



Presented with the 2019 Chatham House Prize for his #BluePlanet2 series, David Attenborough said he hoped his work has "spread awareness" of the irreversible damage plastics are doing to the world's oceans pic.twitter.com/2Xyj79ofS7