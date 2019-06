On se souvient encore de sa scène osée en compagnie de Matt Dillon et Neve Campbell dans «Sexcrimes» il y a vingt ans. Avant cela, Denise Richards dégommait des aliens dans le d'abord controversé «Starship Troopers» de Paul Verhoeven, devenu culte depuis. En 1999, l'Américaine rejoignait même la short list des Bond Girls dans «Le monde ne suffit pas» avec Pierce Brosnan. En découlent des places d'honneur dans les classements des femmes les plus sexy du monde et quelques posters qui ont tapissé des chambres de jeunes adultes.

Un rôle à découvrir en juillet

La suite? Hormis une apparition décoiffante dans «Friends», Denise Richards a surtout fait parler d'elle pour ses déboires puis son divorce fracassant avec Charlie Sheen avant d'atterrir à 48 ans dans une télé-réalité, «Les Real Housewives de Beverly Hills». Jusqu'à ce coup de fil récent de Brad Bell, l'homme derrière «Top Models». Il a pensé à elle pour le rôle de Shauna Fulton.

Rencontrée au Festival de la Télévision de Monte-Carlo, Denise Richards nous décrit son personnage que les téléspectateurs romands découvriront en juillet sur RTS Un. Elle raconte aussi sa nouvelle vie à tourner deux épisodes par jour et revient sur sa performance qui a décroché les mâchoires de Chandler, Ross et Phoebe. (Le Matin)