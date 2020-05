Charlie Brooker n'utilisera pas la pandémie de coronavirus comme inspiration pour sa série «Black Mirror». La raison? La réaction de la population face à la crise sanitaire et sociale.

Pendant cinq saisons, le scénariste de la série développée par Netflix depuis 2015, s'est intéressé aux effets les plus dramatiques du progrès technologique. Mais alors qu'il est confiné chez lui à Londres, l'auteur a changé de registre et n'écrirait pour le moment que des comédies. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré lors d'une interview au «Guardian».

«Je n'écris pas d'histoires sur des sociétés qui se désagrègent, en ce moment, donc vous pouvez en penser ce que vous voulez. Si vous regardez les histoires de dystopies, ça devient du chacun pour soi direct. Mais, dans cette crise, vous pouvez le voir, on se retrouve surtout à regarder «Tiger King» sur son canapé et à s'inquiéter pour son voisin et à lui demander s'il a besoin d'un sac de pommes de terre. Ce qu'on voit en ce moment est beaucoup plus cohérent et rassurant», a-t-il expliqué.

Pas assez réaliste

Charlie Brooker est convaincu que, s'il écrivait aujourd'hui une histoire inspirée par la crise sanitaire du coronavirus, les spectateurs ne pourraient jamais la considérer comme réaliste. «Si vous essayez d'écrire une histoire sur une pandémie qui ravage le monde, et les gens qui se retournent les uns contre les autres, les gens diraient: Euh non, ce n'est pas ça qu'il s'est passé», a-t-il ajouté.

Charlie Brooker est revenu à l'antenne jeudi 14 mai avec «Antiviral Wipe», sur BBC Two, qui s'intéresse au traitement médiatique de la crise sanitaire et à la vie confinée.

