Après avoir disparu des plateaux télévisés suite à la sortie de son autobiographie «Orléans» et des révélations sur ses dessins antisémites, Yann Moix est de retour.

Jeudi soir, l'écrivain était l'invité de Cyril Hanouna dans l'émission «Balance Ton Post» pour débattre de son livre, où il accuse sa famille de maltraitance, et de la polémique l'entourant. Et il en a notamment profité pour annoncer qu'il allait reprendre du service à la télévision.

Yann Moix a ainsi confié qu'il «acceptait» de rejoindre l'équipe d'Éric Naulleau dans son émission «De quoi j'me mêle»: «Moi, j’estime les gens qui me résistent, a-t-il indiqué à l'adresse de Naulleau, lui aussi présent sur le plateau. Éric, ça avait très mal commencé. Ce n’est pas que j’avais de l’arrogance, je crois que j’ai sous-estimé Éric, je l’ai pris de haut au début.»

«Heureux» et «fier»

Estimant qu'il partageait une «passion commune pour la littérature» avec l'animateur, il a poursuivi: «Pour la raison qui est qu’humainement, j’estime énormément Cyril et que, pour d’autres raisons -littérairement d’une certaine manière-, je suis en confiance avec Éric, je suis non seulement heureux mais fier de vous rejoindre. Je me sens en sécurité chez vous et je n’aurais pas fait de télé si ce n’était avec vous deux.»

Dès le 16 novembre, ce sont donc deux anciens chroniqueurs de Laurent Ruquier que l'on pourra retrouver le samedi à 23 h dans «De quoi j'me mêle», sur C8. Ils seront d'ailleurs en concurrence directe avec leur ancien patron puisque son émission «On est pas couché» est diffusée à la même heure sur France 2.

