Michelle Obama est la vedette d'un nouveau documentaire qui sera diffusé la semaine prochaine sur Netflix, consacré à la tournée mondiale de promotion de ses mémoires, a annoncé lundi la plateforme de streaming.

«Devenir», le même titre que le livre de l'ex première dame américaine, sera disponible le 6 mai sur Netflix. Il raconte «les histoires des gens formidables que j'ai rencontrés après la publication de mes mémoires», a écrit sur Twitter Mme Obama. «Durant ces temps difficiles, j'espère que ce film vous inspirera et vous donnera de la joie», ajoute-t-elle.

