Alors qu'Antony Trice s'est qualifié pour la suite de l'aventure, Louise Combier a été éliminée aux portes de la demi-finale de «The Voice». Pourtant, elle était l'une des favorites de Marc Lavoine. En trois prestations, elle avait réussi à le faire pleurer à trois reprises. Mais malheureusement, cela n'a pas suffit.

Il faut savoir que cette année, l'épreuve des K. O. a été pimentée avec une nouvelle règle. Le coach doit garder en tout trois candidats. Mais les artistes sélectionnés ne sont pas à l’abri d’une élimination si un autre candidat, passant après eux, est finalement préféré par le coach.

«C’est la douche froide évidemment»

C'est ce qui est arrivé à Louise Combier ce samedi. Elle qui avait ému le public avec le titre «Tous les bateaux, tous les oiseaux» de Michel Polnareff, a dans un premier temps été pré-qualifiée pour la demi-finale. Mais elle a finalement dû laisser sa place à Ifé.

«C’est la douche froide évidemment. Je me souviens qu’on se tenait tous les mains [les candidats] et spontanément j’ai lâché celles des garçons. Ça fait bizarre évidemment, a expliqué la jeune femme à «Télé Loisirs». Mais en sortant de scène, j’étais presque contente! Ça m’a boostée pour avancer. J’avais envie de composer, de me libérer l’esprit. «The Voice» prend énormément de temps. C’est beaucoup d’investissement. Après c’est sûr, j’ai eu un petit coup de déprime en rentrant chez moi, mais je crois que c’est plus les conséquences de la fin d’une belle aventure.»

Si elle prend plutôt bien son élimination, les internautes, eux, sont scandalisés. «Déçue, elle méritait d'aller aux lives, même si elle n'a que 20 ans» ou encore «C’est la première fois de ma vie que je suis autant énervée par un choix», peut-on notamment lire sur Twitter.

Cette première émission de «The Voice» autour des K.O. a permis à TF1 de se hisser en tête des audiences de la soirée, et d’établir son record de la saison, en rassemblant 5'434'000 téléspectateurs.

