Coup d'arrêt pour Eric ce vendredi 19 juin dans «Les 12 coups de midi». Le candidat de 46 ans a été éliminé lors de sa 199e participation. Dommage pour lui de ne pas arriver au joli chiffre rond de 200. Mais le paysage audiovisuel français (PAF) avait déjà poussé un ouf de soulagement le 13 juin quand il était devenu le plus grand champion que le jeu de TF1 ait connu. Il tirait ainsi un trait sur les records détenus par Christian Quesada (193 participations et 809 392 euros ), condamné à 3 ans de prison pour corruption de mineur et détention et diffusion d’images pédopornographiques.

C'est lors d’un duel et non lors du coup fatal que l'ancien professeur de Sciences et vie de la Terre a perdu. Son bourreau est Colas, un jeune analyste financier de 28 ans. Le Breton a cumulé deux mauvaises réponses. Il a affirmé qu'Alessandra Sublet avait animé l’émission «Les Maternelles» sur France 5. Puis, il a assuré que le kvas était un produit laitier, alors que c'est une boisson russe.

?? [LES 12 COUPS DE MIDI]



Quel parcours exceptionnel ! ????



Après 199 participations, Éric quitte le jeu aujourd’hui ...

Il restera un maître de midi emblématique ????



UN GRAND BRAVO ????????



?? RDV demain à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pour sa remise de chèque pic.twitter.com/5Z2AHuBfcn — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) June 19, 2020

Une nouvelle maison

Eric repart avec une cagnotte impressionnante de 921 316 euros (982 680 francs) – le chèque lui sera officiellement remis dans l’émission de ce samedi 20 juin. Que va faire de tout cet argent ce père de deux filles qui ne s'est pour l'instant fait qu'une seule petite folie, une guitare à 300 euros? «Nous allons acheter une nouvelle maison», répond-il à «Télé Star». Et nous allons voyager aussi!»

Jean-Luc Reichmann lui a adressé un petit mot sur les réseaux sociaux. «Restez tel que vous êtes, droit et robuste comme vous l’êtes avec votre jolie famille, désormais vous faites partie de la nôtre!» lui a écrit l'animateur.

Éric vous avez perdu aujourd’hui, mais vous pouvez être fier de vous.

Après 199 émissions, vous êtes désormais l’homme à battre.

Restez tel que vous êtes, droit et robuste comme vous l’êtes avec votre jolie famille, désormais vous faites partie de la nôtre! @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/1qt5NaP4Gc — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) June 19, 2020

On pourrait revoir prochainement le Breton à la télévision puisqu'il a annoncé qu'il allait tenter de participer à «Questions pour un champion».

L.F