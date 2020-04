Pendant cette situation inhabituelle, la télévision commence a rediffuser de grands films ou remplace les séries en cours par des anciennes valeurs sûres. La RTS propose le retour de «Friends», les chaînes françaises ont programmé «La Grande Vadrouille» ou encore «Harry Potter». Certains divertissements sont aussi disponibles en intégralité en ligne, comme «Pékin Express» ou la première saison de «Star Academy».

L'ancienne présentatrice de TF1 Évelyne Leclercq a alors eu une idée: proposer des rediffusions de «Tournez manège!» «Bon... Alors?... Tournez Manège?!?.. On rediffuse quand???... Organisons une Pétition», s'est-elle exclamée sur Instagram.

C'est sans doute de l'humour mais sait-on jamais.

«Les directeurs de programmes TV ayant désormais quelques soucis.... pourquoi ne pas rediffuser «Tournez Manège!»? Il y en a plus de 2000 en stock», explique l'ex-speakerine. Diffusé tous les midis sur TF1 entre 1985 et 1993, ce célèbre jeu présenté par Évelyne Leclercq, Simone Garnier et Fabienne Égal permettait de trouver l'amour.

