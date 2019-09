En 2010, après son départ de TF1, Flavie Flament animait encore deux émissions sur la chaîne Jimmy puis disparaissait du petit écran pour le micro de la radio RTL. Neuf ans plus tard, elle fera son retour à la TV cet automne, annonce «Le Parisien». Ce sera sur M6 pour présenter «L'atelier», le samedi après-midi.

II s'agit d'un nouveau concept adapté de l'émission à succès britannique «Repair Shop». «L'atelier» suivra des artisans qui auront pour mission de réparer, restaurer et même sauver des objets ayant une histoire ou une valeur sentimentale pour leur propriétaire. On pourra y voir à l'oeuvre des forgerons, ébénistes, tapissiers, céramistes, horlogers…

«Je reviens par conviction»

«Je n'avais pas particulièrement envie de refaire de la télévision. Ce n'était pas une nécessité», explique Flavie Flament, 45 ans, au «Parisien». Depuis des années, j'attendais un programme qui ait du sens et qui corresponde à mes valeurs. Celui-là est une surprise. Il m'a parlé et émue: il permet de mettre en exergue des histoires qui nous concernent, de s'attarder sur des passés que l'on restaure en même temps que les objets. Je suis partie il y a neuf ans par conviction et je reviens à l'antenne par conviction.»

Le tournage de l'émission doit débuter la semaine prochaine, dans une grange réaménagée des Yvelines, près de Paris.