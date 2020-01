«Un début d'année placé sous le thème de la liberté.» Voilà comment Daphné Bürki a introduit le premier numéro de «Je t'aime etc...» en 2020, lundi 6 janvier. Traduction: l'animatrice mais aussi ses chroniqueurs ont présenté l'émission tout nus. «Parce qu'en 2020, soyons coquins, donc tous à poil!» a-t-elle justifié à l'antenne, le corps flouté de la tête aux pieds.

Avant d'ajouter: «C'est la 3e saison de «Je t'aime etc...» et même si j'ai les fesses à l'air et les poils pubiens qui ondulent dans le vent et les tétons au garde-à-vous, je peux vous dire que nous sommes fiers chaque jour de vous parler d'amour et de sexualité.»

Déjà nue à l'antenne en 2015

En 2015, Daphné Bürki et toute son équipe s'étaient déshabillés pour présenter «La nouvelle édition» du 15 octobre. L'idée faisait suite à l'annonce par Miley Cyrus de vouloir jouer nue devant un public nu.

Mais, lundi, l'équipe de «Je t'aime etc...» était-elle réellement nue? Bien sûr que non. Les chroniqueurs portaient une combinaison couleur chair, comme certains téléspectateurs à l’œil attentif ont pu le remarquer sur certains plans. Coquins!

L. F.