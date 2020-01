Vous êtes fans de Friends? Vous vous souvenez forcément de la petite Emma, la fille de Ross et Rachel. Et peut-être même d'un message sarcastique que lui avaient adressé Chandler et Monica dans l'épisode 4 de la saison 10 en référence à 2020.

Quel était le contexte? Dans «Celui qui transformait le gâteau d'anniversaire en français», Monica et Chandler ont prévu de passer un week-end romantique dans le Vermont. Malheureusement pour eux, Ross et Rachel ont décidé de fêter les 1 an de leur fille, Emma, à la même date, et ils sont contraints d'annuler leur séjour. Alors que celle-ci est en train de faire une sieste, le couple enregistre une vidéo d'anniversaire que ses parents lui donneront à ses 18 ans.

« On est en 2020 aujourd'hui»

«Salut Emma! On est en 2020 aujourd'hui. Alors comme ça tu viens de te réveiller?» commence par demander Chandler avec une voix de vieillard. «On est tata Monica et tonton Chandler, comme tu le vois. Tu as peut-être du mal à nous reconnaître parce que nous n’avons pas parlé à tes parents depuis ton tout premier anniversaire!» ajoute Monica, furieuse. Et Chandler d'ajouter «Nous étions mariés à l'époque. Mais comme nous avons raté un week-end à la campagne, les choses se sont dégradées à la suite de ça. Hé oui, à cause de toi! Joyeux anniversaire.»

En 2020, la fille de Rachel et Ross dans #Friends va enfin pouvoir découvrir la vidéo que lui ont laissée Monica et Chandler pour ses 18 ans : "Hi Emma, it's the year 2020, are you still enjoying your nap?". 17 ans ont passé et leur futur est devenu notre présent. #NouvelAn2020 pic.twitter.com/7YY6LB9sk7 — Mathieu Grapeloup (@Mat_Grapeloup) 31 décembre 2019

«Je viens de me réveiller»

Celle qui incarnait, avec sa sœur jumelle, la petite Emma à l'époque, Noelle Sheldon, a répondu au message sur Instagram le 1er janvier. Sous son selfie avec en fond le décor du Central Perk, on peut lire: «Je viens de me réveiller de la meilleure sieste de tous les temps, bonne année 2020!! (featuring mon photoshop mal fait) J'espère que tout le monde passera une excellente année, entourée de sa famille, de ses amis, et de rires!»

Avant la publication de Noelle Sheldon, plusieurs fans s'étaient rappelés au bon souvenir de la vidéo de Chandler et Monica sur les réseaux sociaux.

Laurent Flückiger