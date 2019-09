On s'en doutait: même si «Game of Thrones» s'est conclu en mai 2019, les histoires de Westeros et de dragons sont loin d'être terminées à la télévision. Une première série dérivée a officiellement terminé le tournage de son pilote en Irlande du Nord. L'histoire se déroulera environ 5000 ans avant les événements autour du trône de fer. «Il y aura des loups géants et des mammouths», a averti l'auteur George R.R. Martin.

HBO ne compte pourtant pas s'arrêter là. Selon «Deadline», la chaîne américaine est sur le point de commander un pilote d'un deuxième spin-off se déroulant cette fois 300 ans avant les événements de «Game of Thrones».

Beaucoup de dragons

Ce nouveau prequel serait inspiré du roman de George R.R. Martin «Fire & Blood» («Feu et Sang»), sorti en novembre 2018. Celui-ci décrit l’ascension et la chute de la Maison Targaryen et est bourré de dragons! La série dérivée devrait être écrite par le créateur de la série «Colony», Ryan Condal, mais aussi par l'auteur lui même. Ce qui n'est pour rassurer ses fans.

George R.R. Martin doit en effet toujours terminer l'écriture du prochain tome, «The Winds of Winter» («Les Vents de l'hiver»), sur lequel il travaille depuis maintenant huit ans! En août, dans une interview au «Guardian», il avouait que la fin de la série de HBO l'avait soulagé. Il disait «travailler à son rythme». «J'ai des bons et des mauvais jours et le stress est beaucoup moins présent, même s'il est toujours là.»

Laurent Flückiger