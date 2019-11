Dès le début, Hélène Ségara semble captivée par Delphine de Raemy. La Genevoise de 37 ans a expliqué pratiquer le Sand art (dessiner à l'aide du sable sur une table lumineuse) depuis un an. «Cela me permet de partager des histoires avec le public. Et l'histoire de ce soir, parle de moi», confie-t-elle.

«Vous m'avez eue»

On la voit créer sur la chanson «A Million Dreams» du film «The Greatest Showman», l'aventure d'une femme qui peint dans sa chambre et rêve de quelque chose de plus grand. Elle a finalement atterri à Paris devant la tour Eiffel (un clin d’œil du lieu de tournage de l'émission). Le public est enchanté, comme la plupart du jury. «Dès le début, je n'ai pas trop voulu m'accrocher à ça. Je suis stupide car en fin de compte, vous m'avez eue», explique Marianne James. Même son de cloche de la part de Sugar Sammy.

Le plus sceptique reste Eric Antoine. Il dit qu'il attend souvent beaucoup de ce genre de numéro et qu'il trouve les compositions du numéro un peu brouillonnes. Malgré ce petit bémol, Delphine de Raemy se qualifie pour la prochaine étape avec trois «oui». Félicitations!

FDA