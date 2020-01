Avec «The Crown», «Fleabag» ou «Chernobyl», l'année 2019 a été un cru exceptionnel en matière de série. Dimanche à Beverly Hills, elles ont toutes été couronnées dans une ou plusieurs catégories. La surprise – du moins vue d'ici où elle est confidentielle– c'est «Succession», créée en 2018. La production HBO, qui raconte les relations compliquées et les rivalités au sein de la famille Roy, propriétaire de l'un des plus grands conglomérats aux États-Unis, est repartie avec deux Golden Globes (Meilleure série dramatique et Meilleur acteur dans une série dramatique pour Brian Cox).

D'ailleurs, alors que, pour la première fois, Apple concourrait avec sa série «The Morning Show», c'est la chaîne HBO qui a une fois de plus décroché la timbale.

Voici les séries récompensées:

Meilleure série dramatique: «SUCCESSION»

«Big Little Lies»

«The Crown»

«Killing Eve»

«The Morning Show»

Meilleure comédie ou série musicale : «FLEABAG»

«Barry»

«La méthode Kominsky»

«La Fabuleuse Mrs Maisel»

«The Politician»

Meilleur acteur dans une série dramatique : BRIAN COX - «SUCCESSION»

Kit Harrington – «Game of Thrones»

Rami Malek – «Mr Robot»

Tobias Menzies – «The Crown»

Billy Porter – «Pose»

Meilleure actrice dans une série dramatique: OLIVIA COLMAN – «THE CROWN»

Jennifer Aniston – «The Morning Show»

Jodie Comer – «Killing Eve»

Nicole Kidman – «Big Little Lies»

Reese Witherspoon – «The Morning Show»

Meilleur acteur dans une comédie ou une série musicale : RAMY YOUSSEF - «RAMY»

Michael Douglas – «La méthode Kominsky»

Bill Hader – «Barry»

Ben Platt – «The Politician»

Paul Rudd – «Living with Yourself»

Meilleure actrice dans une comédie ou une série musicale: PHOEBE WALLER BRIDGE - «FLEABAG»

Christina Applegate – «Dead to Me»

Rachel Brosnahan – «La Fabuleuse Mrs Maisel»

Kirsten Dunst – «On Becoming a God in Central Florida»

Natasha Lyonne – «Poupée russe»

Meilleur acteur dans un second rôle: STELLAN SKARSGARD - «CHERNOBYL»

Alan Arkin– «La méthode Kominsky»

Kieran Culkin – «Succession»

Andrew Scott – «Fleabag»

Henry Winkler – «Barry»

Meilleure actrice dans un second rôle: PATRICIA ARQUETTE - «THE ACT»

Helena Bonham Carter – «The Crown»

Toni Collette – «Unbelievable»

Meryl Streep – «Big Little Lies»

Emily Watson – «Chernobyl»

Meilleure mini-série: «CHERNOBYL»

«Catch 22»

«Fosse/Verdon»

«The Loudest Voice»

«Unbelievable»

Meilleur acteur dans une mini-série : RUSSELL CROWE - «THE LOUDEST VOICE»

Chris Abbott – «Catch 22»

Sacha Baron Cohen – «The Spy»

Jared Harris – «Chernobyl»

Sam Rockwell – «Fosse/Verdon»

Meilleure actrice dans une mini-série: MICHELLE WILLIAMS - «FOSSE/VERDON»

Helen Mirren – «Catherine the Great»

Merritt Wever – «Unbelievable»

Kaitlyn Dever – «Unbelievable»

Joey King – «The Act»

L. F.