Justin Chambers a annoncé qu'il quittait «Grey's Anatomy», après avoir joué le rôle du Dr Alex Karev pendant 16 saisons. L'épisode 8 de la saison 16 diffusé le 14 novembre dernier aux Etats-Unis était donc son dernier. Son départ, que la chaîne ABC n'a pas commenté, est plutôt brutal.

Justin Chambers a fait ses adieux via un communiqué:

«Il n'y a pas de bon moment pour dire adieu à une série et à un personnage qui ont tellement compté dans ma vie durant les 15 dernières années, a-t-il déclaré. Pourtant, depuis quelque temps, j'aspirais à diversifier mes rôles et mes choix de carrière. Et, alors que je fête mes 50 ans, que je suis béni par mon épouse remarquable et encourageante et 5 merveilleux enfants, le moment est venu. En partant de «Grey's Anatomy», je tiens à remercier la famille ABC, Shonda Rimes, les membres du casting original Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, tout le reste de cette équipe incroyable, passée et présente, et bien sûr les fans pour ce voyage extraordinaire.»

Plus que trois acteurs historiques

Sa «meilleure amie» Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens sont donc les derniers acteurs historiques de la série médicale. «Grey’s Anatomy» est, depuis son renouvellement en 2018, la série la plus longue en prime time de l’histoire d’ABC. L’interprète de Meredith Grey a partagé un tweet de «Vanity Fair» qui dit: «Grey’s Anatomy» s’apprête à ressentir l’une de ses plus grandes pertes jusqu’ici.» «Jamais de mots plus vrais n’ont été prononcés», a-t-elle commenté.

Le personnage d'Alex, de caractère, est en effet l'un des plus attachants de la série. «Je pense que c’est un con! nous révélait-il en interview en 2014. Mais évidemment on découvre au fil de la série qu’il a un bon fond, qu’il est très sensible et qu’il cache ça avec une attitude arrogante. Mais c’était plus comme ça dans les premières saisons. C’est ce qui fait le personnage intéressant, vous ne savez pas comment il va réagir.»

Attention spoiler!

Dans l'épisode qui marque la dernière apparition de Justin Chambers, le Dr Alex Karev annonce qu'il part rendre visite à sa mère malade. Miranda Bailey le remplace alors à la tête du service pédiatrique par le Dr Cormac Hayes (incarné par Richard Flood de «Shameless»).

Laurent Flückiger