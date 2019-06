Dans «Good Omens » («De bons présages»), un ange et un démon qui travaillent côte à côte depuis l'aube de l'humanité décident, à notre époque, de conjuguer leurs efforts pour empêcher l'Armageddon, signe de la fin des temps. Et ceci contre l'avis de Dieu et du diable. Adaptée par l'auteur Neil Gaiman, qui avait écrit le roman en 1990 avec le regretté Terry Pratchett, cette série humoristique fait la part belle à la fantaisie et à l'imagination. Mais elle n'a pas l'air plaire à tout le monde.

Horreur: Dieu a une voix de femme

Des membres de «Retour à l'ordre», émanation de la Fondation américaine pour une civilisation chrétienne, ont lancé une pétition pour demander que cette série soit retirée des écrans. Ils lui reprochent beaucoup de choses: de banaliser le satanisme, que les cavaliers de l'Apocalypse soient décrits comme une bande de motards, que l'Antéchrist soit représenté comme un enfant normal doté de pouvoirs, que des religieuses adorent Satan et, peut-être pire que tout, que Dieu ait une voix de femme (celle de l'actrice oscarisée Frances McDormand, en l'occurrence). Face à une telle hérésie, les 20 000 signataires de la pétition ne peuvent que vouer «Good Omens» aux feux de l'enfer.

Ils ont donc fait parvenir leur missive à Netflix pour que le diffuseur de vidéos à la demande excommunie la série de son catalogue, raconte le «Guardian». Sauf que, et cela montre bien à quel point ils ne l'ont pas regardée mais n'ont agi que par ouï dire, elle n'est pas sur le catalogue de Netflix. C'est Amazon Prime qui la diffuse depuis le 31 mai. Une bourde qui a ravi Neil Gaman: «J'adore cela. C'est trop beau! Ne leur dites pas la vérité» a-t-il écrit sur Twitter. Autant dire que, lui, est aux anges.

I love that they are going to write to Netflix to try and get #GoodOmens cancelled. Says it all really. https://t.co/8WNxCY1YmV