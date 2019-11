Jason Momoa s'est retrouvé confronté à un ours kodiak sur le tournage de sa nouvelle série, «See». Dans le programme, disponible depuis le 1er novembre sur Apple TV+, les humains ont perdu la vue après un virus dévastateur et sont obligés de s'adapter en se focalisant sur leurs autres sens.

Dans une interview pour l'émission «Beats 1» d'Apple Music, l'acteur révèle le plus gros challenge auquel il a été confronté lors de la préparation. «J'ai été obligé de m'entraîner à me battre contre un ours kodiak, raconte-t-il. Il faisait 2 mètres 70, vous allez le voir dans l'épisode 2. On doit tracer un périmètre et faire s'approcher l'ours et être capable d'interagir avec lui. Parce que ce n'était pas un ours en images de synthèse comme dans «The Revenant». Donc quand l'épisode sera sorti, je mettrai les images sur Instagram, on me verra mettre un cookie dans ma bouche, et l'ours venir le manger.»

Quinze millions de dollars l'épisode

La star d'«Aquaman» précise: «On voit mon visage avec le cookie et cette énorme tête s'approche et le prend dans ma bouche. On se dit: «Mais pourquoi la tête de Jason Momoa a été mangée?» «Est-ce que ça nourrit un ours un cookie?» C'était un Oreo.»

Jason Momoa a confirmé que chaque épisode avait coûté 15 millions de dollars. La production a drainé un lac entier pour pouvoir y construire un village dans la région de Vancouver, au Canada, dans un souci d'authenticité.

Cover Media / lematin.ch