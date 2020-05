Depuis la reprise des tournages des «Douze coups de midi», Jean-Luc Reichmann tente de garder le contact avec ses fans en leur offrant quelques vidéos de coulisses qu’il diffuse sur son compte Instagram.

La dernière en date, publiée le 19 mai, a fait réagit énormément d'internautes. Seuls les techniciens, scriptes et cameramen sont là. La présence de fleurs sur le plateau et les «bonne fête maman» du staff laissent à croire que les enregistrements sont arrivés à la date du 7 juin prochain. Dans le reste de la vidéo, Jean-Luc Reichmann filme les pupitres en face de lui. Quatre prénoms ressortent : «Hugo, Valérie, Joachim et Eva». Quid d’Eric, le maître de midi qui ne cesse de battre des records dans le jeu?

Les Internautes voient en cette vidéo une façon comme une autre d’annoncer l’élimination d’Eric dans les trois semaines à venir. En commentaire sous la vidéo diffusée sur Instagram, certains internautes s’interrogent: «C’est moi ou Eric n’est plus inscrit sur les pupitres?», lance un abonné. Un autre, lui, ne cache pas sa joie: «Ah chouette Eric est éliminé avant la fête des mères, son nom des pupitres a disparu. Amen!»

L’animateur n’a pour le moment pas répondu…

FDA