Imaginer le JT de 13h de TF1 sans Jean-Pierre Pernaut, serait, pour reprendre le bon mot de Jean-Pierre Marielle, comme «un baiser sans moustache»! Mais il se pourrait bien que ce concrétise bientôt...

Nathalie Marquay, l'épouse du présentateur, a en effet dévoilé sur le plateau de «Touche Pas à Mon Poste!» qu'elle souhaitait qu'il laisse la place, afin de se consacrer à ses enfants. «Je prends soin de lui, moi, déjà, parce qu'il ne prend jamais soin de lui. Ce qui compte pour lui c'est «Le 13h», «Le 13h», travailler, travailler, toujours travailler... Plaire à son public, ne pas le décevoir. C'est quand même impressionnant. Je n'arrive pas, moi, à le tenir à la maison. Vous vous rendez compte, c'est décevant quand même! J'aimerais bien qu'il arrête! Je pense qu'à 70 ans, même s'il a plein de ressources... bien sûr, j'aimerais bien qu'il profite de nous, des enfants, qu'il profite de sa retraite», a-t-elle confié.

TF1 ne l'accepterait pas

Il sera cependant difficile de faire lâcher la barre à Jean-Pierre Pernaut. «Il n'est pas près de prendre sa retraite, encore. TF1 n'accepte pas non plus. Puis pourquoi? Avec 42% de part d'audience, et s'il aime son métier? En plus, malgré ces audiences, il ne reste pas sur ses acquis. Il cherche toujours le plus», affirme-t-elle.

Cover Media / LeMatin.ch