Le coronavirus frappe Hollywood comme le reste du monde. «Top Models» a stoppé officiellement son tournage lundi. La comédienne Katherine Kelly Lang, qui incarne Brooke dans le feuilleton, a accepté de parler de sa vie alors qu'elle est confinée chez elle, dans sa propriété de Los Angeles.

Votre quotidien a-t-il changé à cause du coronavirus?

Bien sûr, comme tout le monde. C'est déroutant de voir sa vie à l'arrêt dans nos sociétés où tout va à 100 à l'heure. C'est parfois déprimant de se retrouver enfermée chez soi. Heureusement que je suis entourée des gens que j'aime car du jour au lendemain je suis passée d'un programme surbooké, avec par exemple des déplacements tous les mois, à plus rien. Je pense aux millions de gens dont le quotidien est aussi chamboulé que moi mais qui doivent en plus s’inquiéter pour nourrir leurs familles, payer leurs factures sans savoir quand ils vont retourner au travail. Cela fait peur.

Etes-vous en bonne santé?

Je croise les doigts, mais pour le moment tout va bien.

Où étiez-vous lorsque l’épidémie a poussé la plupart des pays à fermer leurs frontières ou prendre des mesures restrictives?

J'étais en Australie, où je me déplace souvent pour participer à des émissions de télé-achat pour ma collection de caftans. J'ai dû écourter de plusieurs jours mon programme à Sydney pour rentrer plus tôt à Los Angeles.

Vous êtes vous jetée sur le papier toilette, les pâtes ou autres produits, comme beaucoup de gens?

Non, il n'y avait déjà plus rien lorsque Dom (ndlr.: Dominique Zoida, le partenaire de l'actrice depuis sept ans) et moi avons été au supermarché près de notre domicile. Mais je vous avoue que je n'ai pas cette appréhension de manquer.

Comment s'organisent vos journées?

Tout s'est arrêté pour moi aussi. J'avais peur de me jeter sur la nourriture et de prendre des kilos en restant à la maison sans rien faire, mais c'est tout le contraire. Je n'ai pas vraiment d'appétit et je me contente de peu. Le confinement nous met dans l'obligation d'être en pause et aussi de réfléchir à nos vies. J'essaye de travailler depuis la maison par téléphone ou ordinateur et je reste en contact avec nos nombreux amis à travers le monde ainsi que nos fans de «Top Models».

Justement, que va t-il se passer maintenant que le tournage de « Top Models » est arrêté?

«Top Models» est en pause mais on reviendra vite encore plus fort. Brad Bell, notre patron, prend les choses au jour le jour. Les Suisses n'ont pas à s'inquiéter car vous avez encore des mois d'épisodes à voir avant d'arriver au dernier que nous avons tourné. J'espère bien que la production reprendra bien avant cela. Cela fait 33 ans que je tourne dans «Top Models» et c'est bien la première fois que je ne sais pas lorsque je vais retrouver le plateau.

Recevez-vous beaucoup de messages de fans depuis que ce virus affecte le monde entier?

Avec les réseaux sociaux, j'ai des nouvelles de partout... et beaucoup de fans me disent qu'ils profitent de ce repos forcé pour voir des épisodes qu'ils ont raté, par exemple. C'est cool.

Avez-vous un message pour vos fans suisses qui lisent LeMatin.ch?

Je suis de tout cœur avec vous. Nous devons tous nous entraider, même à distance, dans cette épreuve unique. J'ai eu des messages de familles qui se retrouvent devant la télé à l'heure de diffusion de «Top Models» sur la RTS pour voir nos épisodes avant le repas du soir. Se retrouver confiné chez soi permet parfois de retrouver des liens avec ses proches alors que l'on avait tendance à vivre chacun de son côté avec les enfants sur leur téléphone ou ordinateur.

Henry Arnaud, Los Angeles