Kelsey Grammer confirme le retour de «Frasier», en révélant que le premier script du retour de la série américaine est achevé. «On a quelques trucs à la TV. Un possible reboot de «Frasier». On reçoit un script là, et on a pitché l'idée, donc c'est là», a-t-il déclaré sur le tapis rouge des Oscars, ce dimanche aux journalistes de l'émission de TV britannique «Lorraine».

Au départ, l'acteur était réticent à l'idée de reprendre la série, mais finalement, le processus créatif lui convient. «Cela fait deux ans, mais je suis vraiment, vraiment content», ajoute-t-il.

Pas le même homme

L'an dernier, Kelsey Grammer avait dévoilé que la production du retour de «Frasier» pourrait débuter au printemps, après avoir initialement nié le reboot. Il avait également dévoilé en 2018 que l'action ne se passerait pas à Seattle, contrairement à la série originale. Ce ne sera pas le même Frasier. Ce sera l'homme, dans sa nouvelle itération, et on espère que les gens aimeront regarder», avait-il expliqué.

Une scène culte de «Frasier»

«Frasier» a été diffusée de 1993 à 2004 sur NBC, et gagné 37 Emmy Awards.

Cover Media / LeMatin.ch