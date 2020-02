«Je donnes des cours de tennis depuis 7 ans et l'année dernière j'ai un peu pété un câble et j'ai décidé de prendre des cours de musique. J'ai envie de me prouver que je peux vivre de la musique.» Kevin Dozot a résumé en une phrase sa présence sur le plateau de «The Voice» samedi dernier. Le Vaudois originaire de Roche a chanté «Madame rêve» d'Alain Bashung. «C'est une chanson qui m'a toujours plu et je trouve les paroles incroyables», nous confie ce fan de Serge Gainsbourg et Zazie.

L'interprétation commence avec beaucoup de tension. «Juste avant la prestation, je ressentais un mélange d'émotions. Il y avait beaucoup de stress, mais j'avais aussi envie d'y aller», nous explique-t-il. Marc Lavoine se retourne assez rapidement et ce stress disparaît. Un sourire se dessine sur le visage de Kevin Dozot et sa voix tranchante monte en puissance pour finalement envoûter les téléspectateurs. «Dès que le fauteuil s'est retourné, cela m'a permis d'être plus serein et de profiter du moment présent.»

«Son univers me parle beaucoup»

L'artiste de 57 ans est l'unique coach à se retourner et cela lui convient très bien. «Il m'a super bien cerné en deux minutes et son univers me parle beaucoup.» L'interprète d'«Elle a les yeux revolver» révèle qu'il a choisi son titre préféré avant d'ajouter: «Tu l'as envoyé ailleurs. Tu chantes super bien. Je pense qu'il y a du travail à faire, car il y a des choses à préciser.»

Et c'est exactement pour cette raison que l'ancien coach de tennis a décidé de participer à «The Voice». «J'ai envie de me dévoiler et de lâcher prise», conclut-il.

FDA