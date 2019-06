Si elle n'a pas remporté la vingtième édition de «Koh-Lanta», Clo n'en a pas moins marqué les esprits.

Éliminée en finale à l'issue de l'épreuve d'orientation, la candidate de 28 ans a créé la surprise en faisant son coming out en direct sur le plateau.

«Je suis super heureuse d'avoir pu réaliser l'un de mes plus grands rêves, a-t-elle expliqué au micro de Denis Brogniart, qui l'interrogeait sur son expérience dans l'émission. J'ai beaucoup gagné confiance en moi grâce à cette aventure qui est vraiment hors du commun. Il ne me reste plus qu'une chose à accomplir dans ma vie maintenant Denis, c'est trouver la femme de ma vie!» Ce à quoi le présentateur a répondu, tout sourire: «C’est ce que je vous souhaite!»

Au lendemain de cette annonce, Clo est revenue sur son coming out dans un post Instagram. «Je me suis livrée de la manière la plus naturelle possible et le cœur léger, en dévoilant ma sexualité devant des millions de téléspectateurs, en prime sur TF1, un vendredi soir de fête. L'avenir est à nous!», a-t-elle écrit.

À noter que la jeune femme n'est pas la seule candidate de cette édition de «Koh-Lanta» à avoir évoqué son homosexualité. Cyril, que l'on voit assis à la droite de Clo dans la vidéo, s'était lui aussi confié sur son orientation sexuelle, notamment lorsqu'il avait retrouvé son compagnon Thomas quand les proches des candidats ont été autorisés à les voir sur le tournage.

