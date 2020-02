«Toute la production de #KohLanta est triste d'apprendre le décès de Nicolas aventurier de la 2ème saison et de l'édition spéciale "Le revanche des héros". Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.». Ainsi a annoncé mardi Adventure Line Productions (ALP), la société de production du jeu Koh-Lanta, le décès de Nicolas Roy.

Le finaliste de la saison 2 du jeu phare de TF1 s'en est allé à l'âge de 48 ans, emporté par un cancer de la mâchoire, rapporte tvmag.

Interrogé en novembre dernier notamment sur l'éventualité d'un retour dans le jeu, Nicolas Roy avait alors révélé le mal qui l'affectait: «Pour une troisième expérience dans Koh-Lanta, la tête dirait sans doute oui mais j’ai un problème de santé assez grave. J’ai un cancer de la mâchoire depuis deux ans qui a endommagé ma dentition. Manger une coco dans Koh-Lanta me serait impossible. Physiquement, je suis encore en bonne forme, malgré le risque que le mal se répande. Une telle aventure me semble compliquée mais j’ai 47 ans, une chouette vie avec une chouette famille et plein de copains. Il n’y a pas à s’inquiéter pour moi.»