L’acteur islandais Hafþór Júlíus Björnsson, qui a joué le personnage de «The Mountain» («La Montagne») dans la série HBO «Game of Thrones», a tenté de défendre son titre d’homme le plus fort du monde lors d’un événement qui s’est déroulé durant quatre jours, sur l’île Anna Maria, en Floride, et qui s'est achevé dimanche 16 juin 2019.

Malheureusement, le sportif a perdu la première place face à l’Américain Martins Licis, qui est né en Lettonie et qui est connu sous le nom de «The Dragon». En fait, Hafþór Júlíus Björnsson, âgé de 30 ans, s’est classé troisième du concours, après avoir subi une grave blessure au pied le premier jour de la compétition. Mateusz Kieliszkowski, de Pologne, a terminé deuxième.

Mais si la star de l’écran n’est plus l’homme le plus fort du monde, il n’en reste pas moins l’homme le plus fort d’Europe, après avoir remporté ce titre pour la cinquième fois en avril dernier. (Le Matin)