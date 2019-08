C'est sans annonce au préalable que la RTS a changé son logo lundi 26 août au matin. Celui de ses deux chaînes de télévision mais aussi de ses marques thématiques RTS info, le sport et la culture. L'entreprise a pourtant tenu un point presse sur sa rentrée mardi 20 août mais n'en a pas fait mention ce jour-là.

«La conférence portait sur l'offre, on ne voulait pas focaliser sur ce changement, explique Florence Heiniger, cheffe de l’Unité Identités visuelles. D'autant que les logos de la radio restent les mêmes. En 2012, il y avait eu une grosse communication car la TSR devenait la RTS.» Le coût de l'opération de 350 000 francs, alors que la SSR a entamé des mesures d'économie ne serait donc pas la raison de cette discrétion? «Non», assure Florence Heiniger, qui ajoute qu'un renouvellement se fait généralement tous les quatre à cinq ans et que cette fois il intervient sept ans plus tard.

Revenir aux racines du design suisse

Il y a une chose qui frappe dans le nouveau logo des chaînes de télévision: RTS Un et RTS Deux s'écrivent désormais en chiffres. Si, avant, la typographie affirmait la spécificité francophone, elle se rapproche à présent de celle de la chaîne alémanique SRF1. Le changement apporte toutefois une sobriété bienvenue. «C'est plus élégant, plus compact, plus contemporain», confirme la cheffe de l'Unité Identités visuelle, qui précise que la forme carrée du rappelle le langage Instagram. Par ailleurs, avec une police qui ressemble à la fameuse Helvetica et des aplats de couleur, la RTS dit avoir cherché à revenir au racines du design suisse reconnu internationalement depuis la fin des années 1950. Une façon de se démarquer de ses chaînes concurrentes.

Les téléspectateurs n'ont peut-être pas remarqué tout ce travail débuté il y a dix-huit mois. Car, Florence Heiniger dit n'avoir jusqu'à présent reçu aucun courrier et il y a très peu de réactions sur les réseaux sociaux. «Mais, autour de moi, j'entends qu'il y a un sentiment de fraîcheur et de dynamisme», précise-t-elle.

Et vous, que pensez-vous de ces nouveaux logos?