Le géant américain Amazon Prime Video a annoncé mercredi que sa série à gros budget «Le Seigneur des anneaux» serait tournée dans les prochains mois en Nouvelle-Zélande. Il va consacrer plus d'un milliard de dollars (994 millions de francs) à la saga fantastique.

Pour les scénaristes J.D. Payne et Patrick McKay, la Nouvelle-Zélande offre la «beauté» de la Terre du Milieu, l'univers créé dans les années 1930 par l'écrivain britannique J.R.R. Tolkien. Elle est aussi la patrie de Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie fantastique.

«Nous avions besoin d'un endroit majestueux, avec des côtes, des forêts et des montagnes sauvages, qui pourrait également accueillir des décors, des studios et des artisans hautement qualifiés et expérimentés», ont-ils déclaré dans un communiqué. Les studios Amazon ont précisé que la phase de préproduction avait déjà commencé et que le tournage commencerait à Auckland «dans les prochains mois».

Plusieurs saisons

Le géant américain s'est déjà engagé pour plusieurs saisons de cette série qui se déroulera à une époque bien antérieure à celle décrite dans la trilogie de Peter Jackson. La saga du réalisateur néo-zélandais, qui a rencontré un succès planétaire, a suscité un véritable boom touristique dans le pays.

Chaque année, des millions de touristes s'y rendent pour découvrir les splendides paysages de la «Terre du Milieu», théâtre imaginaire du «Hobbit» et du «Seigneur des anneaux», inspirés de l'oeuvre de Tolkien. Ces films ont contribué à faire de la Nouvelle-Zélande un des leaders mondiaux du secteur cinématographique, en particulier en matière d'effets spéciaux numériques. (ats/nxp)