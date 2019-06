Naomi Watts a promis aux fans de «Game of Thrones» qu’ils ne seraient pas déçus par la prochaine série issue de l'univers fantastique. La comédienne de 50 ans joue dans la très attendue préquelle, une idée originale du créateur et écrivain George R.R. Martin et de Jane Goldman. «Je pense qu’ils ne seront pas déçus. On a formé une équipe formidable », a confié à l'Associated Press Naomi Watts.

«Je suis un peu effrayée»

La comédienne était ravie de prendre part à la préquelle de Game of Thrones, qui se déroulera 5000 ans avant les événements de la série à succès de HBO, qui vient de prendre fin après huit saisons. «C’est très excitant, cela m’en donne des frissons. Intimidant et excitant. On vient à peine de sortir de la fin de la série. Tout le monde a en parlé, a-t-elle confié. Tout était lié à «Game of Thrones». Tout... La publicité à la télévision, les articles – c’était énorme. Alors, oui je suis un peu effrayée. Espérons que les fans trouveront quelque chose de nouveau et d’intéressant dans cette préquelle.»

Selon le «Belfast Telegraph», la production du premier épisode dérivé de la série a déjà commencé au large des côtes de l’Irlande du Nord. Le tournage se déroulera aussi dans d’autres sites, notamment les studios Titanic à Belfast. (Le Matin)