«Recherche duos: couples, amis, mère et fils pour émission M6 dans un château hanté», c'est l'annonce publiée sur casting.fr, l'autoproclamé «No 1 mondial des castings».

On peut y lire que les paires dormiront «dans un des châteaux les plus hantés de France» sans qu'il soit précisé lequel. Sûrement pas celui sur la photo qui illustre l'annonce puisqu'il s'agit du château d'Eltz, dans la vallée de la Moselle en Allemagne. On pense à celui de Fougeret, dans la Vienne, considéré comme le château le plus hanté de l'Hexagone. Pour se donner une peur bleue, le site voyage.fr recense aussi des demeures féodales célèbres en Bretagne, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Seine-et-Marne et deux dans le Périgord – l'une est hantée par un cheval, l'autre par une femme adultère appelée «la dame blanche». À moins que M6 choisisse un manoir hors des sentiers battus.

L'annonce précise encore que les candidats doivent être un couple, un duo d'amis ou une mère et un fils «avec un fort caractère». Une équipe de tournage les suivront pendant deux jours.

Un concept de Laurence Boccolini

En 2007, «Télé Star» parlait d'un concept d'émission de Laurence Boccolini: «Pleine Lune». Le principe? L'animatrice devait passer la nuit dans un lieu hanté avec une star, le tout sous l'œil d'une caméra. L'idée n'avait pas été retenue par TF1. Plus tard, on apprenait que Laurence Boccolini était en colère contre W9, chaîne du Groupe M6, qui lui aurait piqué le concept. C'était il y a presque douze ans.

Pour ceux intéressés à participer, c'est par ici. L'annonce est en ligne jusqu'au 8 février.

Laurent Flückiger