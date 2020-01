Mark-Paul Gosselaar reprendra bel et bien le rôle de Zack Morris dans le reboot de «Sauvés par le Gong». Même s’il est très occupé par le tournage de «Mixed-ish», l’acteur trouvera le temps d’apparaître dans au moins trois épisodes comme il l’a confirmé à «Vulture». «Tout le monde peut dormir sur ses deux oreilles», a-t-il ajouté en plaisantant.

Dans le spin-off de la série originale, Sauvés par le Gong: Les années Lycée, Zack Morris demandait le personnage de Kelly Kapowski, joué par Tiffani Thiessen, en mariage, ce qu’elle acceptait. Or, Mark-Paul Gosselaar a également confirmé que son ancienne partenaire à l’écran sera aussi de la partie. «Je pense que Tiffani a signé également – il semble que vous allez nous voir dans certains passages», a-t-il ajouté.

Slater et Jessie aussi

À 18 ans, Josie Totah, qui jouait dans l'éphémère série «Champions » en 2018, aura le premier rôle du reboot sous les traits de la cheerleader Lexie, «la fille la plus populaire du lycée».

Enfin, Mario Lopez et Elizabeth Berkley, tous deux membres du casting original, reprendront également leurs rôles respectifs de A.C. Slater et Jessie Spano. L'acteur de 46 ans a d'ailleurs publié sur Instagram un avant-goût du tournage. On le voit lui et Elizabeth Berkley assis chez Max, qui était la cafét dans la série. On aperçoit aussi l'acteur qui jouait le propriétaire du restaurant Max, Ed Alonzo, et sa mythique coupe de cheveux.

Cover Media / lematin.ch