Le football américain vous ennuie? Le Super Bowl, ce n'est pas que du sport. Il y a le show de la mi-temps, bien sûr. Mais aussi la pub. Lors de l'événement, certains téléspectateurs se mettent devant leur écran seulement durant les pauses. Les marques mettent en effet le paquet pour se distinguer avec des spots hilarants, réconfortants, parodiques ou émouvants.

Cette année, le coût moyen d'un spot du Super Bowl de 30 secondes était de 5,6 millions de dollars – un record –, rapporte «Forbes». Dans la cinquantaine diffusés sur FOX, on a choisi le meilleur.

Si on vous dit une marmotte et Bill Murray? «Un jour sans fin», bien sûr! Vingt-sept ans après la sortie du film, l'acteur de 69 ans a repris son rôle culte pour la marque Jeep. Le Super Bowl se déroulant le même jour que la véritable tradition du «Groundhog day», le dimanche 2 février. Les fans ont droit à la même chambre d'hôtel, au même radio-réveil, à la même chanson «I Got You Babe» et à la même rencontre avec Ned Ryerson!

Jason Momoa nous dévoile son secret dans une publicité pour une société en ligne proposant des prêts hypothécaires pour le rachat de biens immobiliers. En réalité, quand Aquaman rentre chez lui, il retire ses biceps, ses abdos et sa longue chevelure!

Acteur et humour toujours avec Bryan Cranston, qui roule pour Mountain Dew. Singeant Jack Nicholson dans «Shining», hache à la main, il tente de convaincre Tracee Ellis Ross («Black-ish») de goûter à la nouvelle variante sans sucre de la marque. Brrr...

Michael Bay, le roi des films d'action hollywoodiens, dirige Jennifer Lopez dans une publicité très méta pour le Hard Rock Hotel. On la suit à travers les différents lieux de l'établissement à la poursuite d'un voleur, juste avant sa performance au Super Bowl. Sur son chemin: Pitbull, Steven Van Zandt, DJ Khaled et Alex Rodriguez. Du lourd.

La publicité tire-larmes nous vient de Google. Intitulée «Loretta», elle parle d'un grand-père qui se souvient de l'amour de sa vie avec l'aide de Google Assistant. Beau.

Et le changement climatique? C'est Michelob qui s'y frotte avec son projet 6 for 6 pack, à travers lequel la marque de bières s'engage à transformer 6 square feet (environ 0,55 mètre carré) de terres agricoles en plantation bio. On est à deux doigts du greenwashing mais il faut reconnaître que c'est efficace. Santé!

Budweiser a choisi de renverser les stéréotypes sur les Américains. Dans «Typical American», un Américain typique «montrant sa force» est représenté comme un pompier combattant un feu de forêt, des Américains bruyant sont ici des manifestants. Un spot raconté avec une voix off bien américaine et très prenante. On adore!

Que se passe-t-il quand vous grignotez des Cheetos? Vos doigts deviennent oranges et sont inutilisables. Aider à un déménagement? Tenir un bébé? MC Hammer a la réponse: «Can't Touch This». Oui, c'est bête.

Le Super Bowl est aussi l'occasion de découvrir les bandes-annonces des blockbusters les plus attendus de 2020.

«Black Widow»

«No Time To Die»

«Top Gun: Maverick»

«Fast and Furious 9»

Les premières images des séries «WandaVision», «Loki» et «The Falcon and the Winter Soldier» sur Disney+

Laurent Flückiger