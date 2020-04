«Je voudrais vous dire mon dégoût, ma consternation, ma colère aussi.» Le présentateur de «Koh-Lanta» sur TF1, Denis Brogniart, a pris la parole en live sur Instagram pour dénoncer le comportement inacceptable des internautes. Certains candidats de la nouvelle saison font régulièrement l'objet de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Les aventuriers Régis et Inès, qui ont voté contre Sam lors du précédent conseil, ont carrément été menacés de mort.

«Dans quel monde vit-on? Comment peut-on menacer de mort, insulter, promettre le pire à des aventuriers de «Koh-Lanta»? continue Denis Brogniart. Que leur reproche-t-on finalement? De jouer leur jeu? D'essayer d'aller le plus loin possible avec leur force, leur faiblesse?» L'homme de télé souligne que ces personnes agissent dans l'anonymat: «Ayez au moins le courage de signer vos insultes pour qu'on puisse, sans mal, vous identifier», lance-t-il.

La justice saisie

De son côté, la société Adventure Line Productions (ALP) a décidé de poursuivre ces internautes devant la justice, comme le confie à «Télé-Loisirs» Julien Magne, producteur exécutif du jeu d'aventure. «Ça a dépassé les bornes. Ça n’a pas sa place dans un programme familial et autour d’un jeu. On peut ne pas être d’accord avec des choix, mais de là à menacer et insulter, c’est inacceptable, martèle-t-il. Avec les avocats d’ALP, on est en train d’entamer les démarches en vue d’une plainte pénale. On les condamne avec la plus grande fermeté et on les poursuivra.»

Dans un communiqué, ALP rappelle que les faits sont «passibles de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ( 47 600 francs) d’amende».

Sam calme le jeu

Lundi, dans un message publié par la société de production, Sam, l'aventurier écarté, en appelle au calme: «On m'a fait part de toute la violence et de la haine qui a été déversée à mes camarades d'aventure. Il faut savoir que, quand j’ai fait «Koh-Lanta», j’avais accepté toutes les règles du jeu et notamment une possible élimination lors d’un conseil», précise-t-il.

Sam a un message pour vous !

Il en appelle au calme et demande d’accepter, tout comme lui, les règles du jeu car #kohLanta est bel et bien un jeu, et des respecter chaque aventurier. pic.twitter.com/T4eixDgXaM — ALPfr (@Alpfr) April 27, 2020

«J’ai toujours voulu la justice, et aujourd’hui, la justice, c’est d’accepter la décision de mes camarades d’aventure tout comme je l’ai fait. Ils ont une famille, pour certains des enfants. Laissez-les vivre leur aventure en toute tranquillité», explique le candidat.

Comme le rappelle Denis Brogniart au sujet de «Koh-Lanta» et ses participants: «C'est un jeu! Et tous, quel que soit leur niveau, leur âge, leur origine, leur sexe, ont le droit d'espérer gagner.»

L. F.