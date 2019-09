Mika était devenu quasiment indissociable de« The Voice», et pourtant, il a laissé son fauteuil rouge. La raison est simple: le chanteur sort un nouvel album, intitulé «My Name Is Michael Holbrook», et s’apprête à partir en tournée.

En promo non-stop

Dans les pages du «Parisien», le chanteur dit qu'il était «impossible» d'être présent sur tous les fronts. «D’abord, je suis en promotion non-stop pour le disque, puis j’ai la tournée qui démarre dans les prochains jours aux Etats-Unis, puis je reviens en Europe jusqu’au 22 décembre, repars aux Etats-Unis en janvier et février, et ensuite c’est l’Asie, l’Amérique du Sud puis l’Europe pour les festivals l’été prochain…», a-t-il listé.

Un programme ultra chargé, donc, pour l’interprète de «Big Girl (You Are Beautiful)», qui a en toute logique favorisé son métier de chanteur et ses rencontres avec le public à la télévision. Mika n’est pas le seul juré à avoir laissé son fauteuil pour la prochaine saison. Les téléspectateurs découvriront un jury totalement renouvelé sur TF1, composé de Pascal Obispo, Amel Bent, Lara Fabian et Marc Lavoine.