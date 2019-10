Bien qu'elle n'ait que 15 ans, Millie Bobby Brown n'est pas du genre à user de la langue de bois. Elle n'a pas hésité à critiquer ouvertement le final de la dernière saison du programme qui l'a révélée au grand public.

C'est lors d'une récente interview avec le magazine «Elle» que la jeune actrice est revenue sur la fin de la saison 3. (Attention Spoilers) Elle était « vraiment contre » le fait qu’Eleven, son personnage, quitte la ville dévastée de Hawkins.

L’actrice de 15 ans campait une nouvelle fois le rôle d'Eleven, une jeune fille aux pouvoirs surnaturels dans la dernière saison de la série Netflix qui, une fois n’est pas coutume, s’est terminée par un combat sanglant avec une créature venue d’une autre dimension. Sauf que la disparition de son père adoptif, le chef de la police Hopper, oblige la jeune fille à rester avec la famille Byers qui avait décidé de déménager dès les premiers épisodes de la saison.

Une décision scénaristique qui n’a vraiment pas été du goût de Millie Bobby Brown comme elle l’a expliqué à «Elle»: «J’ai lu le script et je me suis dit, "Quoi, comment est-ce que c’est possible? Pourquoi est-ce qu’ils déménagent? ”Et ils m’ont répondu : “Tu n’as pas lu l’épisode 3?” Et j’ai dit : “Oh, oui”. Parce que Joyce (le personnage de Winona Ryder) a dit qu’elle voulait quitter Hawkins". Mais je ne sais pas, j’étais juste contre ça.»

Et malgré les oppositions de la jeune star, les frères Duffer ont choisi de ne rien changer à leurs plans. Le final a donc vu les inséparables amis se quitter en larmes.

Pris de court par cette scène intense toute en émotions, Millie Bobby Brown révèle qu'elle et ses petits collègues n'ont pas su retenir leurs larmes durant le tournage, imaginant qu'ils se quittaient réellement. Mais fort heureusement pour eux, et pour nous, «Stranger Things» aura bel et bien une saison 4!

Cover Media/CBO