Quand TF1 et le «13 heures» de Jean-Pierre Pernaut viennent en Valais, c'est pour la beauté des paysages et les traditions du Val d'Hérens. Mais quand c'est Jamy Gourmaud qui s'y rend, le célèbre vulgarisateur de «C'est pas sorcier» autrefois et qui anime désormais «Le monde de Jamy», sur France 3, il faut plutôt le chercher du côté des phénomènes naturels. Cela se confirme à la lecture des messages qu'il a posté sur son compte Twitter vendredi et repérés par «Le Nouvelliste».

???????? En direct de Suisse, pour travailler mes cuisses !



?? Rendez-vous tout à l'heure tout là-haut, juste derrière moi : la source des laves torrentielles (canton du Valais) ????@lemondedejamy pic.twitter.com/ORypf82QqG — Jamy Gourmaud ???? (@gourmaud_jamy) June 26, 2020

Il a publié cette première photo depuis la vallée du Rhône, pour annoncer qu'il était en Valais pour travailler ses cuisses. En ajoutant tout de suite qu'il allait se rendre aux sources des laves torrentielles. Et quelques heures plus tard, un deuxième selfie de lui, mais pris au sommet, à l'Illgraben, cet impressionnant site rocheux théâtre des plus grandes coulées de laves torrentielles de toute la Suisse. C'est d'ailleurs là qu'a été installée une balance pour mesurer ces laves. Une première installation avait été détruite par une coulée en 2016, avant d'être reconstruite, améliorée.

?? J’y suis ! Sous mes pieds, 800 mètres de gaz : des laves torrentielles qui s’écoulent dans l’Illgraben.



Je rentre en France ce soir, avec un peu de chocolat ???? et d'excellents souvenirs, à découvrir bientôt dans @lemondedejamy ???? pic.twitter.com/tTR2BuMKFk — Jamy Gourmaud ???? (@gourmaud_jamy) June 26, 2020

Jamy précise qu'il n'est resté qu'un jour, rentrant en France le soir-même, avec du chocolat et plein de souvenirs. Des messages qui ont soulevé pas mal de commentaires enthousiastes, certains lui rappelant évidemment de ne pas oublier la bouteille de fendant et la meule de fromage à raclette. Pour tout comprendre des laves torrentielles, il faudra donc regarder le prochain «Monde de Jamy», cet été ou à la rentrée.

Michel Pralong