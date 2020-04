Votre club de sport habituel a fermé? Vos jambes vous démangent, mais vous restez sagement à la maison? Ou pire: le petit bide du Covid tend à pointer? «On se bouge!» est fait pour vous. Il s'agit d'un rendez-vous quotidien qu'a lancé RTS 2 le 1er avril à 8h05, soit trente minutes d’exercices (yoga, gym, pilates et méditation) donnés par un ou une coach sportif/ve et l’humoriste vaudois de 36 ans Simon Romang, qui ne devrait pas vous donner trop de complexes.

Et c'est un succès. «On se bouge!» attire en moyenne 25'000 confinés en tenue de sport devant leur écran (avec un pic à 30'000 et une part de marché de 49,6% pour la première), soit cinq fois plus que l'audience habituelle de cette case. L'émission est désormais rediffusée tous les jours en fin de matinée entre 10h55 et 11h45.

Nous avons appelé Simon Romang ce mardi matin, alors qu'il soufflait un peu avant d'enregistrer six nouvelles émissions mercredi et jeudi dans un centre de santé à Grens, au-dessus de Nyon (VD).

«On se bouge!» a déjà trouvé son public. Votre sentiment?

Génial! Ce qui me plaît beaucoup, c'est que l'urgence du moment a fait qu'on a pu imprimer à l'émission l'ambiance qu'on voulait: on se donne à fond tout en étant dans l'autodérision.

Pourquoi vous, un humoriste, à la tête d'un programme de mise en forme?

C'est le réalisateur Michaël Borgognon qui m'a approché. Il avait vu mon spectacle (ndlr.: «Charrette!») et aimait bien mon énergie et mon humour. Il faut dire aussi que j'avais fait de la danse et du pilates il y a longtemps. Mais je ne suis plus dans une forme physique parfaite. D'ailleurs, dans les messages positifs que je reçois, on me dit que je ne suis pas un donneur de leçons et que j'ai l'air de galérer aussi.

Quels sont les types de personnes qui font les exercices devant leur écran?

J'ai des connaissances qui ont la trentaine qui regardent, mais ça intéresse plutôt les dames entre 40 et, disons, 90 ans.

Que vous dit-on encore dans les messages que vous recevez?

Merci pour la bonne humeur. Les gens relèvent le côté home made, ils s'identifient. Je tiens à préciser que ce sont bien mes T-shirts que je porte. Dans le négatif, on nous reproche certains exercices trop difficiles. Cette remarque a été prise en compte: désormais, les mercredis seront destinés davantage aux seniors.

Vous aurez un corps de rêve après cette pandémie!

Cela dépend de ce que je mange à côté. À la maison, on a tendance à faire l'apéro...

«On se bouge!» rappelle les belles heures de Véronique et Davina dans les années 1980. Pourquoi ne passez-vous pas sous la douche dans le générique de fin comme elles le faisaient?

(Rires.) On avait pensé faire une bande-annonce où je sortais de la douche, mais ça ne s'est pas fait. On va suggérer l'idée, il faut que les téléspectateurs sachent que nous sommes des gens propres.

À l'écran, vous faites souvent des références au conseiller fédéral Alain Berset. Pourquoi?

Le réalisateur et moi vouons une admiration incroyable à Alain Berset. Sérieusement. C'est Michaël Borgognon qui m'incite à dire «à l'intérieur» ou «pierre d'alun», par exemple. (Rires.) Pour remercier Alain Berset de gérer si bien cette crise, on aimerait l'inviter à venir faire des exercices avec nous!

Laurent Flückiger