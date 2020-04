Les fans de la série à succès de TMC «Les Mystères de l'Amour», troisième suite du cultissime Hélène et les Garçons, reprendra son tournage le 12 mai, comme l'annonce son producteur, Jean-Luc Azoulay. Mais pas de panique, il indique à «TV Mag» avoir bien entendu «pris toutes les mesures de précautions pour nos équipes».

Et de s'interroger, comme beaucoup de Français, sur la disponibilité de tests de dépistage de la Covid-19. «Nous souhaiterions faire tester au moins nos comédiens qui ne peuvent pas porter de masques pendant les prises. Comment faire? » se demande-t-il. Car en effet, difficile de s'entendre avec un masque devant la bouche et même dans les séries médicales comme «Urgences» et «Dr House», on ne voit pas très souvent les médecins masqués.

«J’ai appelé mes copains médecins»

«Même si nous prendrons la température de tout le monde, tous les jours, j’aimerais qu’on puisse les faire tester pour être totalement rassuré», ajoute-t-il, avant de dévoiler le flou dans lequel il se trouve. «On ne sait pas exactement à qui s’adresser. Personnellement, j’ai appelé mes copains médecins et des amis qui travaillent dans les hôpitaux. Tout le monde essaie de voir comment ça peut être possible, car il n’y a rien encore d’établi, hélas, pour les tournages», déplore-t-il.

Les fans seront en tout cas rassurés de savoir que Jean-Luc Azoulay fait tout pour préserver la santé de ses équipes, celles d'Hélène Rollès, Patrick Puydebat et de tous les autres.

Cover Media