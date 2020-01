Freiner sur les séries fait partie de vos résolutions pour l'année 2020? Bonne chance! De «Dracula» à «The Undoing» en passant par «Fondation», «Picard» ou «Arsène Lupin», les chaînes et les plate-formes de streaming promettent un sacré programme. Et ça commence ce samedi déjà.

«DRACULA» (Netflix, le 4 janvier 2020)

Le pitch: Transylvanie, Roumanie, 1897. Le comte Dracula boit du sang tout en dessinant ses futurs projets contre le Londres victorien.

Notre avis: Qu'attendre d'une nouvelle série sur Dracula, après que Jonathan Rhys-Meyer («Les Tudors») s'y est déjà cassé les dents en 2013? A vrai dire: beaucoup. Car cette resucée de l'ouvrage éponyme culte de Bram Stoker est l’œuvre de Steven Moffat et Mark Gatiss, brillants auteurs d'une relecture moderne de Sherlock Holmes sur la BBC. D'ailleurs, le format est le même que pour «Sherlock»: la saison 1 est composée de 3 épisodes de 90 minutes chacun. L'action, elle, est bien au XIXe siècle et la cape du comte est portée par l'acteur danois Claes Bang.

«PICARD» (Amazon Prime, le 24 janvier)

Le pitch: Les nouvelles aventures de Jean-Luc Picard, capitaine de l'U.S.S. Enterprise dans la série «Star Trek: la nouvelle génération» (1987-1994).

Notre avis: Et de sept! La franchise «Star Trek» compte une 7e série qui verra Jean-Luc Picard, toujours incarné par Patrick Stewart, sortir de sa retraite paisible dans son vignoble en France quand son passé le rattrapera. L'occasion de revoir les anciens de «Star Trek: la nouvelle génération» comme Brent Spiner, Jeri Ryan, Jonathan Frakes et Marina Sirtis. A noter que contrairement à «Star Trek Discovery» ce n'est pas Netflix qui propose à l'international ce nouveau projet développé par CBS All Access mais Amazon Prime. Les fans devront donc s'acquitter d'un nouvel abonnement, si ce n'est pas déjà fait.

«LITTLE FIRES EVERYWHERE» (Hulu, 18 mars)

Le pitch: Le récit des événements tragiques qui font suite à l'adoption d'un bébé sino-américain dans une banlieue cossue de l'Ohio, créant une guerre ouverte entre une propriétaire, Mme Richardson, à la tête d'une grande famille aisée, et sa mystérieuse locataire, Mia, une mère célibataire...

Notre avis: «Big Little Lies» sur HBO, «The Morning Show» sur Apple TV+ et maintenant un nouveau projet pour la plate-forme Hulu: Reese Witherspoon est de plus en plus active à la télévision. Et fortement impliquée. Dans cette minisérie, la blonde revancharde est en effet à la production et devant la caméra (Mme Richardson), tandis que Kerry Washington lui donne la réplique (Mia) et Joshua Jackson a le rôle de l'époux. Il y a de quoi s'enflammer devant «Little Fires Everywhere».

«RATCHED» (Netflix, en 2020)

Le pitch: Comment l'infirmière Ratched est devenue au fil des années un monstre? Cette série a pour but de le raconter, un meurtre à la fois...

Notre avis: Ratched? «Vol au-dessus d'un nid de coucou», bien sûr! Quarante-quatre ans après le film culte de Milos Forman, Ryan Murphy («American Horror Story») propose ici son prequel en série. La terrible infirmière est incarnée par l'une de ses actrices fétiches, Sarah Paulson. Sharon Stone, Cynthia Nixon, Rosanna Arquette et Vincent D'Onofrio sont aussi de la partie. Netflix – qui a déjà commandé deux saisons – n'a pas encore annoncé de date précise, et l'attente pourrait bien nous rendre dingue.

«UNE BELLE HISTOIRE» (France 2, en 2020)

Le pitch: Les routes croisées, rythmées et imprévisibles de trois couples, trois hommes et trois femmes en quête de ce qu’on appelle le bonheur quand on est jeune, l’équilibre quand on l’est moins. Que faut-il sacrifier pour réussir son couple?

Notre avis: Auréolée du prix de la Meilleure Série en 52 minutes au dernier Festival de la fiction TV de La Rochelle, «Une belle histoire» est décrite comme un mélange subtil de drame et de comédie. Evidemment, ça sera difficile de régater avec la 4e et dernière saison de «Dix pour cent», prévue aussi sur France 2, courant 2020.

«THE EDDY» (Netflix, printemps 2020)

Le pitch: Les coulisses d'un club de jazz dans le Paris contemporain.

Notre avis: On ne sait pas encore beaucoup de choses sur le scénario de «The Eddy». Mais on en est sûr: elle est très attendue. Parce qu'il s'agit de la première série de Damien Chazelle, oscarisé pour «La La Land». Andre Holland, Tahar Rahim et Leïla Bekhti (ces derniers sont en couple à la ville) en sont les têtes d'affiche. A noter que The Eddy est le nom d'un véritable groupe de jazz monté pour les besoins de la production.

«SNOWPIERCER» (TNT et Netflix, printemps 2020)

Le pitch: Un prisonnier tente de survivre dans un train lancé à toute vitesse, alors que le monde connaît une nouvelle ère glaciaire.

Notre avis: Après l'excellent film de Bong Joon-ho («Parasite») sorti en 2013, il s'agit de la deuxième adaptation de la bande dessinée culte «Le Transperceneige» de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette, publiée en 1982. Alors que le changement climatique est au cœur de nos préoccupations, un monde devenu désert de glace où il est question de survie et de lutte des classes entre les passagers de l'avant du train et ceux des derniers wagons devrait assez facilement trouver son public.

«WORLD BEYOND» (AMC et Amazon Prime, en 2020)

Le pitch: Deuxième spin-off de l'univers «The Walking Dead» consacré cette fois à la première génération de survivants ayant vu le jour et grandi après le déclenchement de l'apocalypse. Si certains trouveront en eux la force de se comporter en héros, d’autres basculeront dans le camp du mal.

Notre avis: Alors que «The Walking Dead» entamera sa saison 11 en 2020, une nouvelle génération s'apprête à prendre la relève. Dans «World Beyond», les personnages principaux sont des adolescents. À voir si ces combattants biberonnés aux zombies sauront nous prendre aux tripes.

«EN THÉRAPIE» (Arte, en 2020)

Le pitch: Paris, automne 2015. Dans le cabinet d’analyse de Philippe Dayan, près de la place de la République, se succèdent jour après jour une chirurgienne en plein désarroi amoureux, un couple en crise, une ado suicidaire. Mais, un soir de novembre, des tueurs entrent dans la ville.

Notre avis: Après «Intouchables» ou «Hors Normes», le duo Éric Toledano et Olivier Nakache effectue ses premiers pas dans la série en adaptant un programme israélien. On peut compter sur la belle humanité des deux cinéastes pour raconter les histoires de ces patients au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Mélanie Thierry, Carole Bouquet Anaïs Demoustier ou encore Reda Kateb seront sur le divan alors que Frédéric Pierrot sera le psychiatre.

«HUNTERS» (Amazon Prime, en 2020)

Le pitch: En 1977 à New York, une bande de chasseurs de nazis découvrent que des centaines de hauts dignitaires du régime déchu vivent incognito parmi eux et complotent pour instaurer un IVe Reich aux États-Unis. L’équipe hétéroclite de Hunters se lance alors dans une sanglante quête visant à faire traduire ces criminels en justice et à contrecarrer leur projet de génocide.

Notre avis: On a hâte de découvrir Al Pacino à la tête des chasseurs, même si la bande-annonce nous fait craindre une série tape-à-l'oeil et bien caricaturale.

«FONDATION» (Apple TV+, en 2020)

Le pitch: Des exilés découvrent que le seul moyen de sauver l'Empire galactique de la destruction est de le défier.

Notre avis: Attention: événement pour tous les fans de science-fiction. C'est bien l'adaptation des livres du maître du genre, Isaac Asimov. Ecrite dans les années 1940, la saga est considérée comme une influence majeure de «Star Wars» (et a toujours été jugée inadaptable). Jarred Harris («Chernobyl») et Lee Pace («Les gardiens de la galaxie») sont au casting.

«ARSÈNE LUPIN» (Netflix, en 2020)

Le pitch: Une relecture moderne et contemporaine des aventures d'Arsène Lupin.

Notre avis: On sait encore peu de choses sur cette série dont le tournage vient de débuter si ce n’est qu'Omar Sy prêtera ses traits au héros créé par Maurice Leblanc. Ludivine Sagnier et Clotilde Hesme sont également au casting. Louis Leterrier, déjà à l’œuvre sur «The Dark Crystal» pour Netflix, réalisera les trois premiers épisodes de la production française la plus attendue de la plate-forme américaine.

«THE NORTH WATER» (BBC Two, en 2020)

Le pitch: Henry Drax est un meurtrier brutal résidant sur les banquises de l’Arctique. Patrick Sumner, un médecin de l'armée en disgrâce, part en expédition dans l'espoir d'échapper aux horreurs de son passé. Sumner se retrouve alors à bord du même navire que Drax. Il va devoir lutter pour sa survie...

Notre avis: Colin Farrell en psychopathe dans le froid dans les années 1850: il faudra s'accrocher pour regarder les quatre épisodes de cette minisérie. N'oubliez pas les moufles!

«RUN» (HBO Max et OCS, en 2020)

Le pitch: L'histoire de deux anciens amants qui, quinze ans auparavant, ont fait un pacte. Un pacte où ils s'engageaient à disparaître ensemble si jamais l'un d'entre eux, ayant besoin de s'échapper de sa vie, avait envoyé ce simple et unique texto disant: «RUN» («COURS»).

Notre avis: Comment ne pas saliver devant le nouveau projet de l'une des créatrices les plus en vue du moment, Phoebe Waller-Bridge? On lui doit «Fleabag» et «Killing Eve» et elle a aussi participé au scénario du dernier «James Bond». Le couple sera campé par Merritt Wever («Unbelievable») et Domhnall Gleeson (le général Hux dans «Star Wars»)

«LA ROUE DU TEMPS» (Amazon Prime, en 2020)

On September 10th, the cast and crew of #WOTonPrime got together to read the first episode of The Wheel Of Time. Production is now on its way and we are VERY excited to see this show come to life! #TwitterOfTime, this is for you. pic.twitter.com/FmWA4zeh2r — The Wheel of Time on Prime (@WoTonPrime) 2 octobre 2019

Le pitch: Dans un monde où la magie existe mais ne peut être utilisée que par les femmes, Moiraine, membre d'une organisation féministe influente et mystérieuse, embarque avec cinq jeunes hommes et femmes dans un voyage épique pour sauver l'humanité... ou la détruire.

Notre avis: «Robert Jordan est parvenu à dominer le monde que Tolkien a révélé», décrit «The New York Times» à propos de l'auteur dont le travail est ici adapté. Vous l'aurez compris: «La roue du temps» est une œuvre de fantasy. Débutée en 1990, elle est même l'une des plus importantes sagas du genre. Avant sa titanesque série inspirée de l’univers du «Seigneur des anneaux», attendue en 2021, Amazon semble vouloir s'imposer comme la plate-forme de référence en matière de fantasy. Le public en demandera-t-il autant?

«THE UNDOING» (HBO Max et OCS, fin 2020)

Le pitch: Thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, Grace Sachs a un mari aimant et un fils qui fréquente une école privée de prestige. Mais soudain, avec une mort violente, un mari qui disparaît et de terribles révélations concernant celui qu'elle pensait connaître, sa vie bascule...

Notre avis: Nicole Kidman se lance dans une minisérie sur HBO alors qu'elle crève l'écran dans «Big Little Lies». C'est d'ailleurs le scénariste de cette dernière, David E. Kelley, qu'elle retrouve ici. Hugh Grant incarne son mari, Donald Sutherland est aussi au casting. La réalisation a été confiée à Susanne Bier («Bird Box»). Ce n'est pas tout: Nicole Kidman et David E. Kelley se retrouveront encore en 2020 dans «Nine Perfect Strangers», sur Hulu, dont l'intrigue se déroulera dans une station thermale où un groupe de neuf parfaits étrangers est réuni pour repartir de zéro.

Laurent Flückiger