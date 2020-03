Quelqu’un, sur cette planète, peut-il ignorer que nous faisons face à une pandémie? Oui: ils sont au moins douze: les candidats de la version allemande du programme de téléréalité «Big Brother»…

En Allemagne, il y a désormais plus de 6600 personnes qui ont été testées positives au coronavirus. Et le pays déplore 14 morts. Mais les candidats de l’émission n’en savent rien car ils n’ont plus aucune nouvelle du monde extérieur depuis le début du programme et leur entrée dans une maison de Cologne, le 6 février.

Sujet interdit

A cette date là, l’épidémie n’était encore qu’un spectre lointain et seuls quelques cas isolés avaient été détectés en Bavière.

La «Süddeutsche Zeitung» précise que certains candidats sont entrés un peu plus tard dans le programme. Mais que la production leur a interdit d’aborder le sujet.

Concertation avec leurs proches

Le quotidien se demande s’il est bien éthique de laisser les participants dans l'ignorance d’une crise sanitaire qui secoue toute la planète. Soumis à cette question, la production a répondu d’un «oui» laconique…

Big Brother a cependant noté que «dans certaine circonstance», par exemple si un proche d’un des candidats devait tomber malade, les participants seraient tenus au courant. Le diffuseur Sat.1 a ajouté que «les informations de l’extérieur qui sont données aux résidents sont également décidées en échange avec les proches».

Il est encore précisé que les douze candidats ont été testés négatifs au coronavirus avant leur entrée dans le programme.

R.M.