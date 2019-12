Depuis l'annonce de son éviction de France Télévisions, il y a un an, Patrick Sébastien est demeuré relativement calme et mesuré lors de ses déclarations publiques. Et pour cause: ses avocats lui auraient conseillé de «se tenir à carreau», rapporte Le Parisien.

Selon le quotidien français, Patrick Sébastien a assigné France Télévisions devant le tribunal de commerce. Il requiert une indemnisation d’environ 5 millions d'euros (env. 5'472'000 francs), soit le chiffre d'affaires annuel de la saison 2018/2019, la dernière de Patrick Sébastien sur France 2. En cause: le licenciement contraint de la plupart des salariés de sa société de production, Magic TV, qui se trouvait dans « une situation de dépendance économique » depuis 1996.

Pas de commentaire de la chaîne

Toujours d'après nos confrères du Parisien, la chaîne pensait éviter une telle procédure judiciaire en annonçant la non-reconduction du contrat de Patrick Sébastien huit mois avant sa fin effective. Contactée, France Télévisions s'est refusée à tout commentaire.

La démarche de Patrick Sébastien fait penser à celle de Thierry Ardisson, qui avait également décidé d'attaquer son ex-employeur, C8, pour «rupture brutale» de son contrat, après un désaccord sur la revue à la baisse des budgets de ses deux émissions phares, «Les Terriens du samedi» et «Les terriens du dimanche».

Quant à Patrick Sébastien, il enchaîne différents projets, loin du petit écran. Outre un livre, un nouvel album et un spectacle, le Corrézien nourrit l'espoir de faire renaître «Le plus grand cabaret du monde» sous la forme d'«un spectacle XXL qui devrait voir le jour en novembre 2020», rapporte le Parisien.

LPH