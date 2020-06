Pierre-Jean Chalençon, l'un des visages de l'émission «Affaire conclue», a décidé de quitter l'émission. Sur le site de Jean-Marc Morandini, le collectionneur a expliqué avoir pris cette décision «en accord avec la production» après la diffusion sur les réseaux sociaux d’un cliché pris à l’anniversaire de Jean-Marie Le Pen sur lequel il pose en compagnie de Dieudonné.

«Je reconnais que c’était une faute»

«J’aime trop cette émission et ceux qui la font pour prendre le risque de les voir touchés par cette polémique», a-t-il expliqué. «J’ai fait une erreur, je l’ai dit, et je présente mes excuses à ceux que cette photo a pu offenser ou blesser.»

Le chroniqueur s’est ensuite expliqué sur le cliché en question: «Je fais des photos tous les jours avec des fans et des personnalités», s’est-il justifié. «Il m’a demandé de faire une photo et j’ai accepté sans réfléchir car nous étions dans une ambiance festive. Je reconnais que c’était une faute mais tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas être soupçonné de partager les idées de Dieudonné.»

EXCLU- Après la publication d'une photo avec Dieudonné, Pierre-Jean Chalençon annonce qu'il quitte "Affaire conclue" sur France 2 d'un commun accord avec la production #PierreJeanChalençon #Dieudonné #france2 #affairesconclues https://t.co/PU49rULDBp — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) June 25, 2020

