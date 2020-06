La semaine dernière, Pierre-Jean Chalençon, l'un des visages d'«Affaire conclue», annonçait quitter l'émission de France 2. Le collectionneur expliquait avoir pris cette décision «en accord avec la production» après la diffusion sur les réseaux sociaux d’un cliché pris à l’anniversaire de Jean-Marie Le Pen sur lequel il pose en compagnie de Dieudonné. Aujourd'hui, dans «Télé-Loisirs», il assure qu'il avait prévu son départ avant la diffusion de la photo polémique.

«J'avais déjà décidé de quitter l'émission à la rentrée. Il fallait que je m'en aille, révèle-t-il. J'en avais marre d'être derrière un comptoir à faire le perroquet. Je ne m'amusais plus. J'avais envie de faire évoluer mon rôle. L'idée, c'était d'aller voir aussi de l'autre côté de l'émission, au plus proche de Sophie Davant et des experts commissaires-priseurs. J'en avais parlé à Sophie.» Pierre-Jean Chalençon raconte avoir fait la demande à Jean-Louis Blot, producteur de l’émission, mais «rien n'a bougé».

Tout arrêter sur le champ

Ce dernier lui a d'ailleurs téléphoné mardi dernier, suite au remous causés par la publication de la fameuse photo sur les réseaux sociaux, pour lui demander s'il était allé à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. En lui précisant que «ça bardait» à France Télévisions. «Cette affaire, faisant suite aux différentes petites remontrances de ces dernières semaines, m'a fait réfléchir, et le lendemain, on s'est reparlé avec Jean-Louis Blot, et je lui ai annoncé que j'avais décidé de tout arrêter sur le champ», poursuit Pierre-Jean Chalençon.

Le collectionneur ajoute que le directeur des programmes de flux de daytime de France Télévisions a tenté de le garder. Pierre-Jean Chalençon a expliqué qu'il avait besoin de vacances.

Un one-man show sur Napoléon

Le fan de Napoléon déborde de projets. Il a une émission en préparation, «Palais Vivienne», avec la productrice Catherine Barma, dont le principe consiste à recevoir des invités culturels et politiques. Cet été, il se concentrera sur son rôle au théâtre dans «Une chance insolente», avec Olivier Lejeune. «Je vais aussi relancer mon projet de one-man show sur Napoléon et continuer mes dédicaces pour mon livre», dit-il.

