C'est sans doute la pire nouvelle de la rentrée. Comme le révèle «Deadline», «Walker, Texas Ranger», va reprendre du service. Un reboot est en effet actuellement en préparation. Son acteur principal est même choisi: il s’agit de Jared Padalecki, connu pour son rôle de Sam Winchester durant quatorze ans dans la série «Supernatural».

Chuck Norris remplacé par un blanc-bec de 35 ans? Impossible! On le rappelle: Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini. Deux fois. De plus, Chuck Norris ne porte pas de montre. Il décide de l'heure qu'il est. Chuck Norris fait même pleurer les oignons et joue à la roulette russe avec un chargeur plein. Et rappelons qu'un jour, au restaurant, Chuck Norris a commandé un steak. Et le steak a obéi! Ce Chuck Norris-là devrait donner son insigne à Jared Padalecki? Est-ce que Jared Padalecki peut claquer une porte fermée? Sûrement pas! Cette nouvelle est un désastre.

Mais regardez-moi le style de Chuck! Yeah!

Mais en matière de désastre, les chaînes américaines ne nous surprennent même plus. En ce moment, les reboots de «Magnum» et de «MacGyver» osent truster nos écrans. Dans un passé récent, «K2000», «Kojak» et «L'homme de fer» avaient aussi eu droit à des nouvelles versions dont personne ne se souvient aujourd'hui (voir la galerie).

Attention les producteurs aux piètres idées: Chuck Norris peut vous étrangler... avec un téléphone sans fil.

Laurent Flückiger