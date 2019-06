C'est une première et il dit avoir versé une larme quand il l'a appris. Stéphane Plaza arrive en tête du sondage semestriel de «TV Magazine» sur les animateurs préférés des Français. L'expert immobilier est devant deux tauliers: Michel Cymes (six fois premier) et Nagui (deux fois). C'est aussi la première fois que la chaîne M6 place un animateur sur la plus haute marche du podium.

Stéphane Plaza a recueilli 25,5 % des suffrages. Michel Cymes, Nagui et Jean-Luc Reichmann le suivent. Première femme à être classée dans le sondage, Élise Lucet se maintient solidement à la 5e place. Cyril Hanouna stagne à la 50e et dernière place tandis que Vincent Lagaf’, parti de C8, sort du classement.

«Je me sens validé»

«C’est le plus beau cadeau que le public pouvait me faire! J’ai toujours été un gros travailleur, droit dans mes bottes, je me sens validé», explique Stéphane Plaza, interviewé par «TV Magazine». «Mon vœu est que ce sondage joue dans la balance pour que «Cette maison est pour vous», où l'on offre un nouveau foyer à des gens, revienne une à deux fois par an, indique-t-il. M6 y réfléchit, mais moi, je suis prêt à tourner un peu moins d'autres programmes pour faire cette émission.»

Stéphane Plaza lancera pourtant prochainement une nouveau programme, «Mieux chez soi», dans laquelle un agent immobilier conseille les participants de ne pas déménager mais d'aménager chez eux autrement en trouvant des solutions avec des architectes.

Le sondage a été réalisé en ligne par OpinionWay les 21 et 22 mai sur un échantillon de 1010 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. (Le Matin)