Reese Witherspoon a fait la transition du grand au petit écran avec la série «Big Little Lies» en 2017. Elle s'est alors vite hissée au sommet de la liste des acteurs et actrices les mieux payés de la télévision. Selon «Variety», son salaire serait d'un million de dollars par épisode pour «The Morning Show» diffusée sur Apple TV+, dans laquelle on la retrouve aux côtés de Jennifer Aniston, qui touche la même somme. Cependant, la star de «Legally Blonde» double ses gains en jouant dans l'adaptation de «Little Fires Everywhere», qui arrivera en 2020 sur Hulu: elle et sa collègue Kerry Washington toucheront 1,1 million de dollars par épisode.

De son côté, Nicole Kidman gagnera un million de dollars par épisode pour «Nine Perfect Strangers», bientôt aussi sur Hulu, de même que Jeff Bridges pour «The Old Man», sur FX, et Steve Carell pour «Space Force», sur Netflix. Ce dernier gagnerait en outre 750 000 dollars par épisode de «The Morning Show», selon la publication.

Apple sort des gros biftons

Apple TV s'est donné du mal pour s'assurer d'avoir des grands noms au lancement de son service de streaming. Chris Evans, d'«Avengers», recevra 750 000 dollars par épisode de «Defending Jacob», tandis que Jason Momoa aurait obtenu 600 000 dollars par épisode pour «See».

De leur côté, Cardi B et Chance The Rapper ne sont pas lésés, avec leur série compétitive «Rhythm & Flow», sur Netflix: 500 000 dollars par épisode.

Les stars des networks déclassées