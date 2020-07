Les années 90 reviennent en force! Les deux célèbres glandeurs Beavis et Butt-Head sont de retours à la télévision. Comedy Central a commandé deux nouvelles saisons de la série animée culte.

Le créateur Mike Jude est lui aussi présent à l'écriture et la production de ce «revival» de «Beavis & Butt-Head», et il fera à nouveau les voix des deux personnages en anglais. L'arrangement de Mike Judge avec Comedy Central permet aussi la création de futurs spinoffs et épisodes spéciaux, ce qui laisse penser que le média a des plans plus ambitieux pour les deux fous.

La série «a marqué une génération»

«Nous sommes ravis de travailler avec Mike Judge et la super équipe de 3 Arts à nouveau alors que nous mettons les bouchées doubles sur l'animation à Comedy Central,» a déclaré Chris McCarthy, président du groupe Divertissement et jeunesse de ViacomCBS. «Beavis et Butt-head a marqué une génération, et on est impatient de les voir s'aventurer dans les eaux troubles d'un monde à des années lumières du leur.»

En 2011, ces deux adolescents mal élevés avaient déjà fait un premier come-back, mais la série a surtout connu le succès populaire de 1993 à 1997.

LeMatin.ch