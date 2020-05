C'est presque comme un footballeur qui passerait du FC Barcelone au Real Madrid. Robert Downey Jr. abandonne les comics Marvel pour travailler avec le concurrent de toujours: DC Comics. La superstar de Hollywood, qui a interprété Iron Man dans le MCU pendant une décennie, va produire, avec son épouse Susan Downey, une série Netflix. Celle-ci, intitulée «Sweet Tooth», est basée sur la BD de Jeff Lemire.

La trame raconte l'histoire étrange d'un garçon à moitié humain et à moitié cerf. Elle suivra Gus, qui, après un événement cataclysmique, rejoint un groupe d'humains et d'enfants hybrides qui tentent de découvrir le mystère de leurs origines.

Les acteurs sont déjà connus

«Les choses les plus agréables méritent qu'on patiente pour elles. Susan et moi produirons la série originale Netflix, Sweet Tooth, basée sur le comic book de Jeff Lemire. J'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous», a-t-il révélé sur Twitter.

The sweetest things are worth waiting for…Susan and I are producing a @Netflix original series, Sweet Tooth, based on the comic by @JeffLemire. Can’t wait to share it with you all. ???? ???? @NXonNetflix pic.twitter.com/Mx2xzNOHjs